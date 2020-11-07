Пятый президент Украины, нардеп Петр Порошенко заявил, что его теща умирает от коронавирусной болезни.
Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".
"У Марины, моей жены, сейчас в больнице от коронавируса умирает мама. Она потеряла сознание. Вы Марине пойдите и расскажите эту всю ерунду, которую вы тут сейчас грузите телезрителям... Это очень личное, когда ты теряешь близкого человека", - заявил он.
Ранее коронавирусом переболел сам Порошенко. Положительный тест он получил 29 сентября. Марина Порошенко рассказывала, что у него двустороннее воспаление легких, он в больнице. 13 октября Порошенко показал отрицательный тест на COVID-19.
16 июня текущего года умер отец Петра Порошенко Алексей Иванович.
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