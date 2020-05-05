Інфекционист оценила угрозу для Украины из-за превращения РФ в центр распространения COVID-19

Врач предположила, что Россия поднялась в рейтинге стран по количеству случаев коронавируса, поскольку на ее территории проводится много тестов.

Тот факт, что Российская Федерация становится центром распространения пандемии коронавируса в Европе, не свидетельствует об угрозе для Украины.

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Об этом в комментарии «Обозревателю» заявила заведующая кафедрой инфекционных болезней киевского университета им. Богомольца Ольга Голубовская. "Цифры, которые декларируются, не имеют ничего общего с реальной картиной заболеваний", – подчеркнула она.

"Конечно, ни одна инфекция не имеет границ, но здесь речь о другом", – отметила медик.

Врач предположила, что Россия поднялась в рейтинге стран по количеству случаев коронавируса, поскольку на ее территории проводится много тестов. В то же время в Украине объем тестирования недостаточный. По словам специалиста, если у нас в стране будут тестировать чаще, цифры относительно больных и, соответственно, умерших из-за коронавируса вырастут.

Российская Федерация вошла в десятку стран с самым стремительным распространением коронавируса. В течение минувших суток было зарегистрировано более 10 тысяч новых заражений.