Пограничники рассказали, как противодействуют попаданию коронавируса из РФ

Сейчас пассажиропоток на границе очень низкий.

В ситуации пандемии коронавируса на российско-украинской границе осуществляются специальные меры, чтобы не допустить распространения инфекции.

Так, действуют ограничения для граждан Российской Федерации, каждый, кто пересекает границу, проходит температурный скрининг, обязательную обсервацию или самоизоляцию. Об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает «Обозреватель».

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"Сейчас пассажиропоток на границе очень низкий. Из этого низкого пассажиропотока крупнейший на западном участке, на востоке за сутки – 1-2 тысячи человек на въезд и на выезд", – сообщил он.

"Кроме того, правительство уже ввело ряд ограничений, направленных, в частности, и на границу с Россией относительно въезда в нашу страну иностранцев. Исключение составляют лишь отдельные категории – те, кто имеют вид на жительство или являются представителями дипломатических миссий, водители грузовиков или экипажи морских судов", – уточнил спикер.

По его словам, всем, кто прибыл с Украины, измеряют температуру. Предусмотрена обязательная обсервация. "Но люди могут выбрать не обсервацию, а самоизоляцию, если они установят на свои мобильные телефоны приложение "Дій вдома", – пояснили в Госпогранслужбе.

Крайне низкий пассажиропоток и на КПВВ вдоль линии разграничения на Донбассе. Если до введения карантина ее пересекало примерно 35-40 тысяч человек в сутки, то сейчас пассажиропоток как таковой отсутствует. "КПВВ закрыты, пропускаются только люди, у которых жизненно необходимая ситуация. Это может быть один-два человека за сутки или вообще никого", – рассказал спикер.

Он добавил, что административную границу с оккупированным Крымом сейчас пересекает примерно 50-100 человек в сутки.

Российская Федерация вошла в десятку стран с самым стремительным распространением коронавируса. В течение минувших суток было зарегистрировано более 10 тысяч новых заражений.