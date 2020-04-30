Разумков назвал приблизительное количество зараженных коронавирусом депутатов

Спикер ВР надеется, что в ближайшее время те, кто находится на самоизоляции или больничном, вернутся к работе.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков уверяет, что максимум 10-15 народных депутатов были инфицированы коронавирусом.

Читайте также"Мое состояние резко ухудшилось": депутат объяснил, почему остался на карантин на Кипре

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в эфире одного из телеканалов.

Отвечая на вопрос относительно заявлений о том, что якобы в парламенте коронавирусом переболела почти половина депутатов, спикер сказал: "По моей информации, это не соответствует действительности абсолютно. Потому что даже когда обнаруживали заболевания у народных депутатов, количество значительно меньше... Я думаю, что 10-15 человек максимум".

Разумков уточнил, что называет эти цифры "с запасом, даже с учетом тех, кто, возможно, заболел, но об этом не так публично заявил".

Он также выразил надежду, что в ближайшее время те, кто находится на самоизоляции или больничном, вернутся к работе.

"О половине, то есть, 200 с чем-то народных депутатах, речь не идет абсолютно. Это неправда", - заверил председатель ВР.

Ранее сообщалось, что народный депутат от партии «Слуга народа» Андрей Холодов с началом карантина и после обращения президента Владимира Зеленского к украинским гражданам с призывом вернуться в страну в ближайшее время из-за закрытия границ, уехал на Кипр и с тех пор не возвращался в Украину.

Читайте также: