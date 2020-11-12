Ранее заболевание подтвердили у высшего политического руководства Украины.

Коронавирусом уже успели переболеть или продолжают лечение каждый шестой народный депутат Украины - 75 человек.

Об этом сообщает ZN.UA. По данным источников издания в секретариате парламента, в настоящее время болеют 14 нардепов.

Также коронавирус подтвердили у 77 сотрудников аппарата Верховной Рады, из них сейчас борются с заболеванием 31 человек.

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Что касается вспышки заболевания в Офисе президента, то, по данным СМИ, неделю назад коронавирусом заболела пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель. До этого COVID-19 подтвердили у советника главы ОП Михаила Подоляка.

Сам Подоляк уже рассказывал, что коронавирусом переболели двое заместителей главы ОП и советник президента Сергей Шефир.

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Автор: Юрий Годован