Коронавирусом уже успели переболеть или продолжают лечение каждый шестой народный депутат Украины - 75 человек.
Об этом сообщает ZN.UA. По данным источников издания в секретариате парламента, в настоящее время болеют 14 нардепов.
Также коронавирус подтвердили у 77 сотрудников аппарата Верховной Рады, из них сейчас борются с заболеванием 31 человек.
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Что касается вспышки заболевания в Офисе президента, то, по данным СМИ, неделю назад коронавирусом заболела пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель. До этого COVID-19 подтвердили у советника главы ОП Михаила Подоляка.
Сам Подоляк уже рассказывал, что коронавирусом переболели двое заместителей главы ОП и советник президента Сергей Шефир.
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Коронавирус у представителей власти: что известно
- 9 ноября Зеленский сообщил, что получил положительный тест на коронавирус.
- Также о своем заболевании заявил и глава Офиса президента Андрей Ермак.
- Накануне заболевание подтвердили у спикера парламента Дмитрия Разумкова.
- Сегодня стало известно, что Зеленский и Ермак проходят лечение в "Феофании" - там для них оборудовали специальные палаты и кабинет.
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