Степан Чернявский лечится от коронавируса в Одессе.

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Степан Чернявский лечится от коронавирусной болезни.

Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.

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"Я нахожусь в больнице Водников в Одессе. Мне диагностировали коронавирус. На лечении нахожусь уже 11 дней», - написал он. Чернявский уточнил, что симптомы были, как при ОРВИ.

Коронавирус в Украине и мире: статистика по состоянию на 30 августа

В Украине по состоянию на утро 30 августа зарегистрировали еще 2 096 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии уже 119 074 инфицированных.

В Киеве количество больных COVID-19 выросло на 109 человек.

По состоянию на сегодняшнее утро общее количество случаев заражений коронавирусной инфекцией в мире приблизилось к 25 миллионам.

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Автор: Светлана Закелова