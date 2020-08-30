Степан Чернявский заразился коронавирусом / фото Facebook Чернявского
Народный депутат из фракции "Слуга народа" Степан Чернявский лечится от коронавирусной болезни.
Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.
Читайте такжеВ Киевской области могут ужесточить карантин
"Я нахожусь в больнице Водников в Одессе. Мне диагностировали коронавирус. На лечении нахожусь уже 11 дней», - написал он. Чернявский уточнил, что симптомы были, как при ОРВИ.
Коронавирус в Украине и мире: статистика по состоянию на 30 августа
- В Украине по состоянию на утро 30 августа зарегистрировали еще 2 096 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии уже 119 074 инфицированных.
- В Киеве количество больных COVID-19 выросло на 109 человек.
- По состоянию на сегодняшнее утро общее количество случаев заражений коронавирусной инфекцией в мире приблизилось к 25 миллионам.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram