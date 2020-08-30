Степан Чернявский заразился коронавирусом / фото Facebook Чернявского

Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.

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"Я нахожусь в больнице Водников в Одессе. Мне диагностировали коронавирус. На лечении нахожусь уже 11 дней», - написал он. Чернявский уточнил, что симптомы были, как при ОРВИ.

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Автор: Светлана Закелова