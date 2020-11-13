В Полтавской области больницы, где лечат от коронавируса, загружены более чем на 85%, а медицинский персонал настолько перегружен, что на четыре медсестры приходится 60 пациентов.

В Полтавской области больницы для инфицированных COVID-19 загружены на 86%. Еще немного и пациентов с коронавирусом некуда будет класть. Эта область обеспечена кислородом лишь на половину от необходимого количества. В больницах не хватает медиков, пациенты кислородом дышат по очереди, а трупы порой некому вывозить.

Читайте такжеВ 10 областях Украины заполненность больниц пациентами с коронавирусом составляет более 70%

Главный врач Полтавской городской больницы №3 Анатолий Глебов рассказал OBOZREVATEL, что сейчас в больницу "легких" пациентов уже не берут.

"У нас происходит сортировка. Больные в состоянии легкой и средней тяжести отправляются домой под наблюдение семейного врача. Берем только тяжелых, тех, кому понадобится кислород. Мы уже по опыту знаем кто может отяжелеть. Как правило те, у кого есть диабет, особенно инсулинозависимые, у кого есть стенты или меняли клапан на сердце. Опыт показывает, что при интоксикации организма у таких людей могут быть серьезные осложнения", – говорит Глебов.

Поэтому в больнице с коронавирусом молодых пациентов почти нет, в основном тут люди 60+. В больнице 100 коек, 86 из них заполнены. Но расширяться уже некуда.

"Можно еще три места организовать, ну, 7 мест, не больше", – говорит главный врач.

Он уверяет, что город и область им помогают финансово и проблем с кислородом практически нет. А вот с врачами и медсестрами – беда. Несмотря на то, что поликлинику закрыли, а медперсонал перевели работать в стационар, медиков все равно не хватает.

"В реанимации еще ситуация лучше, там на десять больных в смену работает три медсестры. А вот в отделениях и врачи, и сестры зашиваются. Там четыре медсестры обслуживают 60 больных. Единственное, мы добились от НСЗУ достойной оплаты для людей", – говорит Глебов.

Врач уверяет, что всплеск больных коронавирусом и пневмониями дали такие мероприятия, как День города и выборы.

"Когда люди собирались, варили кашу, угощались, ходили на выборы, концерты. Мы это на себе уже почувствовали. Тем более, что жители Полтавы масочный режим не соблюдают, особенно молодые", – говорит Глебов.

Медики не только болеют ковидом, но и умирают. Так 10 ноября в Полтаве из-за COVID-19 умер 55-летний заведующий неврологическим отделением городской больницы, бывший военный врач Виталий Нетребовский.

Один из врачей, который работает в одной из ковидных больниц Полтавской области, рассказывает, что на самом деле кислорода не хватает во всех больницах.

"Не хватает кислородных точек, нет концентраторов, часто в районных больницах их в глаза не видели. Выходят из положения как могут, по-старинке покупают баллоны. Иногда люди приезжают в больницу уже со своими баллонами с кислородом или концентраторами, если хотят выжить", – говорит доктор.

В этой больнице признают, что им не хватает кислорода, необходимо устанавливать кислородную станцию, а во время коронавируса и роста числа больных специалисты, которые умеют это делать, на вес золота. И цены, естественно, у них сейчас заоблачные.

В больнице доходит до того, что дышать кислородом приходится по очереди – не хватает на всех аппаратуры и кислородных точек. Но это не единственная такая больница в области.

Врач уверен, что Украина уже находится во второй волне, а зимой нас ждет третья, в которой мы можем просто захлебнуться, если сейчас не ввести локдаун.

"Если сейчас все это не остановить, то наша система не выдержит. Мы уже не просто легких больных будем домой отправлять. Мы и тяжелых стариков брать не будем. Ради спасения более молодых. Ну в больницах можно в коридорах палаты организовать, а медиков где взять? Нет врачей, нет медсестер. Я не понимаю, почему до сих пор не подключают военных медиков, не разворачивают военные госпитали? Медики настолько устали, что по рассказам моих коллег из других медучреждений, порой труп некому в морг перевезти. Просто физически нет сил. Накрыли простыней, и так он и лежит несколько часов пока пациенты не начнут возмущаться" – рассказывает врач.

Жительница Полтавы Олена Ященко, которая лечилась от коронавируса в одной из больниц, рассказала подробности. По ее словам инфекционные больницы тут уже переполнены, а на рентген в частные больницы стоит очередь из горожан.

С 14 ноября в Украине вводят карантин выходного дня. Однако уже сейчас такое решение критикуют многие медики. Они считают, что без всеукраинского локдауна на несколько недель нам не обойтись. Несмотря на возмущение рестораторов и малого бизнеса, который действительно может снова пострадать, инфекцию нужно остановить. Хотя бы до тех пор, пока в мире не начнут производить вакцину, и она не станет доступной в Украине.

Коронавирус в Украине: ситуация по состоянию на 13 ноября

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН