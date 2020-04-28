В оккупированном Луганске обнаружили вспышку COVID-19 на подстанции "скорой" – СМИ

В связи с масштабным заражением коронавирусом подстанцию скорой помощи закрыли.

Во временно оккупированном Луганске зафиксировали вспышку коронавирусной болезни COVID-19 на подстанции скорой помощи №4.

Об этом сообщают "Донбасс.Реалии" со ссылкой на медика скорой помощи оккупированного Луганска.

Читайте такжеВ Минздраве ожидают, что летом количество инфицированных коронавирусом уменьшится

По словам работника "скорой", положительный анализ на коронавирус получен у 12 из 20 протестированных сотрудников этой подстанции. Инфицированных граждан госпитализировали.

В то же время другой медицинский работник уточнил, что первым заразился врач, выезжавший на вызов к луганчанину, у которого 4 дня держалась температура.

В связи с масштабным заражением коронавирусом подстанцию скорой помощи №4 в Луганске закрыли.

Подконтрольная России администрация Луганска об этом случае на своих ресурсах не сообщала. По ее данным, в ОРЛО всего зарегистрировано 119 случаев COVID-19.

Подстанция №4 обслуживала Каменобродский и Ленинский районы города.

Как сообщал УНИАН, по данным СМИ, луганские боевики намерены закрыть оккупированный ими Луганск на въезд и выезд. Такие карантинные меры планируют ввести с 30 апреля, а закроют в городе почти все, в частности, остановится общественный транспорт.