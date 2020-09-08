Сейчас в Одесской области выявлено 8721 больного COVID-19 / фото УНИАН

В Одесской области по состоянию на 8 сентября зарегистрировано 196 случаев инфицирования коронавирусом. Всего в регионе с начала эпидемии было обнаружено 8721 больного COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные СНБО.

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За последние сутки резко возросло количество умерших от осложнений, вызванных коронавирусом - 11 человек. Под подозрением на коронавирусную инфекцию - 196. Выздоровели - 31.

Всего в Одесской области умерли 135 человек. Выздоровели - 2056. Под подозрением находились 10 498 человек.

Коронавирус в Украине и Одесской области: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко