Всего в Одесской области от COVID-19 умерли 135 человек.

В Одесской области по состоянию на 8 сентября зарегистрировано 196 случаев инфицирования коронавирусом. Всего в регионе с начала эпидемии было обнаружено 8721 больного COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные СНБО.

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За последние сутки резко возросло количество умерших от осложнений, вызванных коронавирусом - 11 человек. Под подозрением на коронавирусную инфекцию - 196. Выздоровели - 31.

Всего в Одесской области умерли 135 человек. Выздоровели - 2056. Под подозрением находились 10 498 человек.

Коронавирус в Украине и Одесской области: что известно

В Украине число инфицированных коронавирусом резко поднялось.

Одесская областная государственная администрация из-за распространения COVID-19 настаивает на усилении в регионе карантина . Утром 7 сентября в Одесской области зарегистрировано 8525 случаев COVID-19.

В Одесской области женщина, которая переболела COVID-19 этим летом, повторно заразилась коронавирусом.

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Автор: Виктория Гордиенко