В Одесской области вспышка COVID-19 зафиксирована в специализированном доме ребенка

В учреждении коронавирус обнаружили у пяти воспитанников и пяти медработников.

В городе Белгород-Днестровский Одесской области в специализированном доме ребенка обнаружили 10 случаев COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Белгород-Днестровского городского совета.

Отмечается, что по состоянию на 10 августа в городе коронавирусом инфицированы 147 человек, в том числе 18 детей, 5 из которых - воспитанники дома ребенка.

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«Среди воспитанников специализированного дома ребенка выявлено 5 положительных результатов. Все дети чувствуют себя удовлетворительно, установлено круглосуточное медицинское наблюдение», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, в городе третью неделю подряд увеличивается количество больных COVID-19. Ежедневно госпитализируют 6-7 человек.

Среди заболевших - 41 медработник, пятеро из них работают в специализированном доме ребенка.

Согласно официальной информации, коммунальное учреждение «Белгород-Днестровский специализированный дом ребенка» является объектом общей собственности территориальной общины области. Он осуществляет медицинскую помощь, проведение психолого-педагогической коррекции и медико-социальной реабилитации детей с недостатками физического и умственного развития от рождения до 6 лет.

Речь идет о детях, временно лишенных родительского попечения, сирот, а также детей из малообеспеченных, неполных и многодетных семей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах.

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