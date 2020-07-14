В Одесской областной психиатрической больнице зафиксирована вспышка COVID-19

Все отделения учреждения переведены в режим обсервации сроком на 14 дней.

В поселке Александровка Лиманского района Одесской области вспышка COVID-19 зафиксирована в психиатрической больнице.

Как сообщили в Лиманской райгосадминистрации, выявлен положительный результат ПЦР-исследований у одного медицинского работника и семи пациентов Одесской областной психиатрической больнице №2, расположенной в Александровке.

По решению комиссии по ТЭБ и ЧС, все отделения учреждения переведены в режим обсервации сроком на 14 дней.

Читайте такжеВ одесском главке Государственной миграционной службы зафиксировали вспышку COVID-19

Отмечается, что директор больницы должен предоставить комиссии план мероприятий по предупреждению распространения болезни на территории заведения, а также обеспечить соответствующее лечение больных. На этот период все въездные ворота и калитки должны быть закрыты на внутренние и внешние замки.

По периметру и у ворот заведения должна быть штатная охрана и установлены предупредительные знаки. Также запрещен проход на территорию больницы жителям расположенного рядом общежития.

Александровскому сельсовету рекомендовано изменить расположение остановки общественного транспорта возле больницы - на отдаленное место.

Согласно решению комиссии, временно запрещено функционирование кафе, баров и всех магазинов, которые расположены вблизи психиатрической больницы, кроме одного магазина и аптеки.

Также на территории села запрещено посещение детских и спортивных площадок, а сельсовет должен обеспечить проведение дезинфекции всех мест общего пользования.

Районному отделению ГСЧС комиссией по ТЭБ и ЧС рекомендовано провести мониторинг противопожарного состояния помещений медицинского учреждения.

Также будет обеспечено круглосуточное дежурство патрульной полиции для контроля за соблюдением режима обсервации и внутреннего порядка на территории больницы и в самой Александровке.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram