В одесской больнице, где умер больной с коронавирусом, заразились двое медиков

Сейчас врач и санитарка, у которых болезнь протекает бессимптомно, находятся в самоизоляции.

В Одесской городской клинической больнице №10, в которой на прошлой неделе умер зараженный COVID-19 пациент, обнаружили двух инфицированных медиков.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании оперативного штаба сообщила директор департамента здравоохранения Одесского горсовета Елена Якименко.

По ее словам, после смерти пациента, 1963 г.н., который длительное время лечился в указанном медучреждении, в ГКБ №10 проводят обследование всех контактных лиц, поскольку его первое ПЦР-исследование было отрицательным.

В целом, проверяются несколько десятков людей, в частности сотрудники терапевтического отделения и рентгенологи.

«Получили еще два положительных результата - у врача и санитарки (терапевтического отделения - УНИАН). У обоих - бессимптомное течение болезни. Они находятся дома на самоизоляции», - уточнила Якименко. Не исключается, что эти медики могут быть просто носителями» болезни.

По ее словам, сейчас ожидаются окончательные результаты исследований людей, которые контактировали с умершим.

Директор департамента утверждает, что терапевтическое отделение ГКБ №10 с 20 апреля закрыты на карантин.

По данным медиков, умерший мужчина имел различные сопутствующие заболевания, в частности у него был сахарный диабет.

Как сообщал УНИАН, 23 апреля стало известно, что в Одессе умер пациент ГКБ №10, который заразился коронавирусом. В мэрии утверждают, что первое ПЦР-исследование мужчины дало отрицательный результат.

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