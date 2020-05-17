В Одессе от коронавируса умер 47-летний врач-реаниматолог

Кроме того, болезнь унесла жизнь 74-летней женщины - директора школы.

В Одессе от COVID-19 скончались директор школы и врач-реаниматолог.

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Как сообщили УНИАН в мэрии города, за последние сутки зарегистрировано два летальных случая COVID-19.

Так, 16 мая в городской клинической инфекционной больнице скончалась 74-летняя жительница Одессы - директор школы №1. 6 мая в тяжелом состоянии ее госпитализировали в частную клинику, на следующий день ее перевели в указанную инфекционную больницу.

Второй умерший - 47-летний врач-реаниматолог городской клинической больницы №10.

«Мужчина был в тяжелом состоянии, сегодня, 17 мая, скончался в городской инфекционной больнице», - сообщили в мэрии.

По информации Одесского областного лабораторного центра Минздрава Украины, по состоянию на утро 17 мая, в Одесском регионе лабораторно подтверждено 746 случаев COVID-19, из которых 156 - в Одессе. За последние сутки в регионе зарегистрировано 12 новых случаев заболевания, из них семь - в Одессе, пять - в области.

В стационаре Одесской городской клинической инфекционной больницы (главная опорная больница региона по коронавирусу) сейчас находятся 37 пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19, из них 33 - одесситы. Из 37 пятеро - в тяжелом состоянии, 30 - в состоянии средней тяжести, двое - в удовлетворительном.

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