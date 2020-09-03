По предварительной информации, концерт на день города посетили около 50 тысяч человек.

В Одессе, несмотря на эпидемию коронавируса, состоялся масштабный праздничный концерт по случаю Дня города. На Потемкинской лестнице собрались тысячи людей, которые пренебрегали карантинными мерами безопасности.

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Как пишет «Думская», по предварительной информации, концерт посетили около 50 тысяч человек. В конце шоу весь Приморский бульвар и пространство от Дюка до памятника Екатерине II было буквально забито зрителями.

Несмотря на то, что перед сценой нанесли разметку для соблюдения социальной дистанции, люди стояли вплотную. Многие были без масок.

Концерт в Одессе – реакция Минздрава

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге прокомментировал празднование Дня города Одессы.

По его словам, нарушение мер безопасности будет приводить к увеличению числа больных коронавирусом. В Одесской области заполненность коек в больницах, где лечат коронавирусных больных, составляет 66%.

Степанов обвинил городскую власть в том, что она живет «исключительно избирательными процессами». Он также пообещал поднять этот вопрос перед контролирующими органами.

Коронавирус в Украине – статистика на 3 сентября

С начала пандемии в Украине коронавирусом заболели 128 228 человек (+ 2430 за последние сутки).

От коронавируса умерло 2710 человек (+54 за сутки), выздоровели 59676 человек (+859 сутки).

За сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 54 человека.

Всего проведено 1621697 тестирования методом ПЦР.

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Автор: Дмитрий Захаров