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В Одессе из-за роста числа больных COVID-19 разворачивают больницы второй волны

18:15, 27 июля 2020
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Иллюстрация / REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании оперативного штаба сообщила директор департамента здравоохранения Одесского городского совета Елена Якименко.

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По ее словам, на этой неделе в связи с распространением коронавирусной инфекции для госпитализации пациентов с подозрением на COVID-19 начинают задействовать больницы второй волны.

В частности, прием больных начинает отделение городской клинической больницы № 5, которое расположено на Лидерсовском бульваре, 11.

«Третью неделю у нас наблюдается неуклонный рост заболеваемости COVID-19. Еженедельно фиксируется более 160 лабораторно подтвержденных случаев заболевания. Аналогично с госпитализацией в городскую инфекционную больницу – она возросла со 123 до 332 человек», – заявила Якименко.

По ее словам, сегодня в городской инфекционной больнице для лечения пациентов с COVID-19 задействованы шесть отделений на 207 койко-мест, занятость которых составляет 39%. Поэтому сейчас, как отметила чиновница, необходимо задействовать дополнительные ресурсы.

По ее словам, в ГКБ № 5 для пациентов с подозрением на коронавирус задействуют 120 коек, в том числе – 24 реанимационных.

Якименко также сообщила, что на этапе госпитализации в ГКБ № 5 пациентов будут сортировать. В случае выявления COVID-19 – человека направят в инфекционную больницу, при отрицательном результате теста – в другие больницы города.

Она добавила, что за последние сутки в регионе зарегистрированы 52 новых случая заболевания, из них 35 — у одесситов, 17 — у жителей районов области.

По данным на утро 27 июля, на лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 143 пациента с COVID-19. Из них 28 человек – в тяжелом состоянии, они находятся в реанимации на кислородной поддержке. Еще 111 человек – в состоянии средней тяжести, четыре пациента – в удовлетворительном состоянии.

За последние сутки зарегистрирован один новый случай COVID-19 у ребенка — мальчик возрастом 10 лет находится на самоизоляции под наблюдением педиатра.

В настоящее время на лечении находятся 45 детей с положительным тестом на COVID-19 – двое в стационаре и 43 – на амбулаторном лечении.

Как сообщал УНИАН, по информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, по состоянию на утро 27 июля в Одесской области зарегистрированы 2962 случая COVID-19, из них 871 человек – жители Одессы.

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