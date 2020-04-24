Врачи не знают, что делать: одессит болеет коронавирусом полтора месяца (фото, видео)
В Одессе молодой человек болеет на коронавирус уже семь недель, и врачи не знают, что с ним делать. Максим Головкин находится на самоизоляции из-за положительного теста на COVID-19 и трех повторных подтверждений в течение этого времени.
Одессит 1995 года рождения заразился в США, и по возвращению 13 марта в Украину обратился в инфекционную больницу после появления характерных симптомов, говорится в сюжете телеканала "112 Украина".
Сначала экспресс-тест показал, что у него нет коронавируса, и только спустя несколько дней киевская лаборатория подтвердила факт заражения. Максима отправили на самоизоляцию.
Сейчас он стал "самым долго болеющим" человеком в Украине.
По словам Максима, следующий ПЦР-тест ему должны провести 28 апреля. Парень отметил, что местные врачи разводят руками и пробуют понять со своими коллегами в Киеве, что делать, но ничего не обещают.
"Ничего не сказали. Сидите дома", - передал он совет медиков.
Головкин также рассказал, что к нему на место самоизоляции "никто не приезжает, кроме мобильных бригад, которые делают тесты".
Крайний - четвертый тест - был сделан 18 апреля. Максим отметил, что врачам приходится звонить и напоминать за несколько дней о необходимости провести новые тесты, иначе могут забыть.
Максим сидит дома в самоизоляции со своей мамой и девушкой, которым медики решили не делать тесты для выявления коронавирусной инфекции.
"Им тесты не делали. И подход у медиков такой, что раз они не были за границей и чувствуют себя не очень плохо, то пока у них не будет температуры 38 градусов - тесты делать не будут", - рассказал он и добавил, что взялся все равно "пробить" этот вопрос.
У Головкина неделю назад снова появились характерные симптомы: маленький кашель, насморк, чихание, боль в горле, но температуры не было.
После того, как тесты показали у него коронавирусную болезнь, врачи госпитализацию и лечение не предлагали, но отправили на самоизоляцию.
"Прошла пневмония, остался фиброз... За границей такая же история. Я звоню своему врачу в Штатах, он сказал, что появляются такие случаи, когда у человека проходят его симптомы, и затем они возобновляются. Они говорят, что все больше и больше у них исследований людей, которые могут заразиться по 2-3 раза", - рассказал парень.
Ранее история с одесситом Максимом Головкиным, больным коронавирусом, вызвала громкий скандал. Местные чиновники упрекали его в том, что парень самовольно покинул больницу. Сам же пациент объяснил, что ничего не нарушал, носил маску и самоизолировался.
Дорогие, друзья! Еще раз хотел бы поблагодарить всех за поддержку. Очень надеялся, что смогу поделиться хорошими новостями, но, увы мой последний ПЦР-тест вновь показала положительный результат. Я общался с медиками, но они не понимают, что дальше делать. Хочу обратиться к министру здравоохранения Максиму Степанову, премьер-министру Денису Шмыгалю и к президенту Владимиру Зеленскому. Скажите, пожалуйста, что мне делать?! Меня отправляют на бесконечный карантин и самоизоляцию без какого-либо лечения. Может, мы что-то не знаем про этот вирус?! Я готов согласиться на полное обследование, чтобы помочь в исследовании этого заболевания. Может, коронавирус в человеке живет всю жизнь?! Принял во внимание тот факт, что у некоторых людей вирус повторно проявился, я хотел бы предложить провести эксперимент. Давайте будем тестировать меня на протяжении 14 дней, для того чтобы понять, есть ли вирус в моем организме постоянно или проявляется в определенные моменты. Хотел бы попросит все СМИ донести эту информацию до руководства нашей страны. Я очень люблю Украину и хочу, чтобы все были здоровы!!! @denys_shmyhal_premier @zelenskiy_official @oleksiihoncharenko @saakashvilim
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