Врачи не знают, что делать: одессит болеет коронавирусом полтора месяца (фото, видео)

Одессит стал "самым долго болеющим" коронавирусом человеком в Украине.

В Одессе молодой человек болеет на коронавирус уже семь недель, и врачи не знают, что с ним делать. Максим Головкин находится на самоизоляции из-за положительного теста на COVID-19 и трех повторных подтверждений в течение этого времени.

Одессит 1995 года рождения заразился в США, и по возвращению 13 марта в Украину обратился в инфекционную больницу после появления характерных симптомов, говорится в сюжете телеканала "112 Украина".

Сначала экспресс-тест показал, что у него нет коронавируса, и только спустя несколько дней киевская лаборатория подтвердила факт заражения. Максима отправили на самоизоляцию.

Сейчас он стал "самым долго болеющим" человеком в Украине.

По словам Максима, следующий ПЦР-тест ему должны провести 28 апреля. Парень отметил, что местные врачи разводят руками и пробуют понять со своими коллегами в Киеве, что делать, но ничего не обещают.

"Ничего не сказали. Сидите дома", - передал он совет медиков.

Головкин также рассказал, что к нему на место самоизоляции "никто не приезжает, кроме мобильных бригад, которые делают тесты".

Крайний - четвертый тест - был сделан 18 апреля. Максим отметил, что врачам приходится звонить и напоминать за несколько дней о необходимости провести новые тесты, иначе могут забыть.

Максим сидит дома в самоизоляции со своей мамой и девушкой, которым медики решили не делать тесты для выявления коронавирусной инфекции.

"Им тесты не делали. И подход у медиков такой, что раз они не были за границей и чувствуют себя не очень плохо, то пока у них не будет температуры 38 градусов - тесты делать не будут", - рассказал он и добавил, что взялся все равно "пробить" этот вопрос.

У Головкина неделю назад снова появились характерные симптомы: маленький кашель, насморк, чихание, боль в горле, но температуры не было.

После того, как тесты показали у него коронавирусную болезнь, врачи госпитализацию и лечение не предлагали, но отправили на самоизоляцию.

"Прошла пневмония, остался фиброз... За границей такая же история. Я звоню своему врачу в Штатах, он сказал, что появляются такие случаи, когда у человека проходят его симптомы, и затем они возобновляются. Они говорят, что все больше и больше у них исследований людей, которые могут заразиться по 2-3 раза", - рассказал парень.

Ранее история с одесситом Максимом Головкиным, больным коронавирусом, вызвала громкий скандал. Местные чиновники упрекали его в том, что парень самовольно покинул больницу. Сам же пациент объяснил, что ничего не нарушал, носил маску и самоизолировался.

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