Известно уже об 11 инфицированных в общежитии в Киевской области – детали (видео)

Общежитие учебного заведения закрыли на карантин 4 мая из-за 10 выявленных случаев заболевания COVID-19.

В общежитии в городе Украинка Киевской области уже 11 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом. Обследованы анализы 91 человека.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Жители узнали о том, что одна из соседок – медсестра – заразилась COVID-19 еще неделю назад. Сейчас женщина с семьей уехала.

С тех пор людям приказали находиться в комнатах, коридоры постоянно дезинфицировали, но контрольный пункт пропуска установили только вчера, 4 мая.

На каждом этаже сидит дежурный, он меряет температуру в случае необходимости. Все необходимые продукты жителям бесплатно подвозят на такси.

Как сообщал УНИАН, общежитие учебного заведения закрыли на карантин из-за 10 выявленных случаев заболевания COVID-19 4 мая.

Больные изолированны на две недели, в том числе и директор, который также живет в этом общежитии и в процессе выполнения обязанностей мог контактировать с больными.