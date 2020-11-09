Врачи работают в тяжелых условиях / фото УНИАН, Александр Прилепа

В сети появилось очередное шокирующее видео с кадрами того, в каких условиях приходится лечить больных коронавирусом в Украине.

Запись опубликована в Телеграм-канале "Вартові Еспресо".

Как утверждается, события на нем происходят в больнице на Полтавщине.

"Транспортировка больного COVID-19 в тяжелом состоянии (украинская версия). Нелегко приходится врачам из Миргородской центральной районной больницы. Своими руками несут пациентов в машину", - говорится в сообщении.

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На видео видно, что не все лица полноценно соблюдают масочный режим.

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Автор: Юрий Годован