Комендантский час предполагает запрет на выход из дома в определенные часы.

В Украине ходят слухи о введении комендатского часа в будние дни. Об этом заявили сегодня в Офисе президента. Если введение комендантского часа будет одобрено, он станет дополнением к уже существующим ограничениям в выходные.

Что такое комендантский час

Комендантский час предполагает запрет для жителей территории находиться на улице и в общественных местах в определенное время без специального разрешения. Если человек выйдет из дома во время комендантского часа - полиция имеет право его оштрафовать.

В Украине введение комендантского часа возможен только при чрезвычайном положении.

Комендантский час в Украине: что известно

Как заявляет Офис президента, комендантский час в Украине может действовать с 21:00 в будние дни. Такие ограничения помогут сдержать темпы заражения коронавирусом и избежать полного локдауна.

Комендантский час в мире: какие страны ввели ограничения

В некоторых странах мира введен жесткий или частичный комендантский час для борьбы с пандемией.

Турция

Турция ранее вводила частичный комендантский час для пожилых людей - им разрешалось выходить на улицу с 10:00 до 16:00. Теперь такие ограничения распространятся и на молодых людей в возрасте до 20 лет. А на выходных с 20:00 до 10:00 комендантский час действует для всех граждан.

Франция

С 17 октября на территории Франции действует комендантский час. Жителям страны запрещено находиться на улице с 23:00 до 6:00. В правительстве также рассматривают вероятность введения общенационального карантина.

Испания

Ситуация с коронавирусом в Испании критическая. Из-за пандемии на территории всей страны действует чрезвычайное положение. Выходить на улицу испанцам запрещено с 23:00 до 6:00. Правительство планирует продлить эти ограничения на полгода.

Греция

В Греции с 21:00 до 5:00 разрешено выходить на улицу только по рабочим обязанностям, по состоянию здоровья или на короткую прогулку с домашним животным. Для этого нужно заранее получить документ или отправить СМС на специальный номер.

Италия

В Италии жителям страны запрещено покидать дом после 22:00. На выходных также действуют ограничения, похожие на украинский карантин выходного дня, а старшие школьники будут переведены на дистанционное обучение.

Румыния

В Румынии комендатский час введен с 23:00 до 5:00. В это время можно находиться на улице только по уважительным причинам: поездка на работу, сопровождение ребенка и покупка лекарств.

Грузия

Грузия ввела с 22:00 до 5:00 запрещено передвижение по улице и работа общественных заведений. Такие ограничения приняты в самых крупных грузинских городах.

Читайте также на УНИАН:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Пулатова