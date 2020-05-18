В Минздраве рассказали, кто чаще всего болеет и умирает от COVID-19

66% всех летальных случаев от COVID-19 зарегистрировано среди людей старше 60-ти лет.

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в Украине больше всего заболевших COVID-19 и летальных исходов от этой болезни среди людей старше 60 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время онлайн-брифинга.

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«Кто болеет? Наибольшее количество случаев заболевания коронавирусной болезнью зарегистрировано у нас в возрастной группе «60 +». В общем в этой группе заболели на сегодняшний день 4 тыс. 370 человек. Это 24% от всех заболевших коронавирусной болезнью», - заявил Ляшко.

Главный санврач также отметил, что 66% всех летальных случаев от COVID-19 зарегистрировано среди людей старше 60-ти лет.

«Около 72% среди умерших этой возрастной группы имели сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевание почек и легких, а также у некоторых лиц были объединенные заболевания», - подчеркнул он.

«Это ответ на вопрос, почему мы не снимаем ограничения для людей« 60 +». Это самая большая группа риска, поэтому в постановлении о карантине эти люди попадают под самоизоляцию. В наших противоэпидемических нормах, когда мы говорим, что мы открываем парикмахерские, учреждения», - отметил Ляшко.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 18 мая в Украине зарегистрировано 18 тыс. 616 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 535 летальных, 5 тыс. 276 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 325 новых случаев.

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