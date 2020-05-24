В Минздраве рассказали, спасет ли загар на солнце от заражения коронавирусом

Защищаться от коронавирус нужно не с помощью загара.

Сухая и жаркая погода не уничтожает новую коронавирусную болезнь COVID-19. А поэтому защититься от заражения путем загорания на солнце - невозможно.

Об этом информируют в Министерстве здравоохранения.

В Минздраве отмечают, что лучшей защитой от инфицирования коронавирусом является социальная дистанция и личная гигиена. Особенно, когда рядом есть больной коронавирусом или с симптомами COVID-19.

Читайте такжеПик коронавируса в Украине стоит ожидать осенью - вирусолог

"Загорание на солнце не может защитить человека от коронавируса. Если рядом с вами больной COVID-19, помогут социальная дистанция и личная гигиена", - говорится в сообщении.

Как пояснили в Минздраве, в сухом и горячем воздухе вирус ведет себя менее активно. Такая погода, а также отсутствие осадков, губительно действуют на вирус. Однако полностью исчезнуть он не может.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram