Жара не поможет: в Минздраве опровергли влияние тепла на коронавирус

В ведомстве уверены, что рост количества больных не может коррелироваться с сезонностью.

Повышение температуры воздуха и наступление жары не играют решающую роль в сдерживании распространения коронавируса, как это ожидалось ранее.

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Об этом рассказала заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак в прямом эфире ТСН.

"На самом деле, говорить о том, что изменения погоды или сезонность влияет на коронавирус, очень сложно. Ибо сам коронавирус очень необычный, не очень изучен, мало прогнозируемый. Поэтому, скорее всего, рост числа заболевавших не может коррелироваться с сезонностью", - пояснила Микичак.

Как сообщал УНИАН, в целом в Украине обнаружили 29 070 случаев коронавируса. От начала пандемии умерли 854 человека. За последние сутки зафиксировали 689 новых случаев. Количество выздоровевших составило уже 13 141.

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