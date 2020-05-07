В заповеднике Киево-Печерской Лавры усилят карантин - Минздрав

Накануне сообщалось о 17 новых случаях коронавируса в Лавре.

В Киево-Печерском заповеднике планируют ужесточить карантин из-за новой вспышки коронавируса.

Об этом во время брифинга 7 мая сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Читайте такжеКомаровский рассказал, почему люди чаще заражаются коронавирусом в храмах (видео)

По его словам, органы местного самоуправления имеют полномочия по ужесточению карантинных мероприятий, установлению санитарного контроля на территории заповедника.

"Все это будет установлено по решениям органов местной власти: будет сделано представление от санврача города Киева, все алгоритмы для этого у нас выполнены", - сообщил министр.

Степанов также сообщил, что 17 случаев коронавируса, которые обнаружили в Лавре накануне, - это контактные лица от выявленных две-три недели назад инфицированных COVID-19.

"Они находились в самоизоляции. Уже после выхода из самоизоляции, им сделали ПЦР-тестирование. У 17 человек обнаружили положительный тест", - рассказал министр.

Накануне сообщалось, что в Киево-Печерской лавре снова зафиксировали вспышки коронавируса. За сутки в лавре выявили 17 случаев инфицирования COVID-19.

В апреле, после того, как от коронавируса умерли несколько священников, всем начали делать тесты и обнаружили более сотни больных. С 13 апреля Лавра закрыта на карантин.

Читайте также: