В заповеднике Киево-Печерской Лавры усилят карантин - Минздрав
В Киево-Печерском заповеднике планируют ужесточить карантин из-за новой вспышки коронавируса.
Об этом во время брифинга 7 мая сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
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По его словам, органы местного самоуправления имеют полномочия по ужесточению карантинных мероприятий, установлению санитарного контроля на территории заповедника.
"Все это будет установлено по решениям органов местной власти: будет сделано представление от санврача города Киева, все алгоритмы для этого у нас выполнены", - сообщил министр.
Степанов также сообщил, что 17 случаев коронавируса, которые обнаружили в Лавре накануне, - это контактные лица от выявленных две-три недели назад инфицированных COVID-19.
"Они находились в самоизоляции. Уже после выхода из самоизоляции, им сделали ПЦР-тестирование. У 17 человек обнаружили положительный тест", - рассказал министр.
Накануне сообщалось, что в Киево-Печерской лавре снова зафиксировали вспышки коронавируса. За сутки в лавре выявили 17 случаев инфицирования COVID-19.
В апреле, после того, как от коронавируса умерли несколько священников, всем начали делать тесты и обнаружили более сотни больных. С 13 апреля Лавра закрыта на карантин.
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