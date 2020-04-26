В УПЦ МП отрицают, что в Киево-Печерской лавре все священники заразились Covid-19

Теперь митрополит Климент говорит, что в больницах осталось 3-4 священника из Киево-Печерской лавры.

Представитель Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Климент опроверг, что в Киево-Печерской лавре все священники заболели коронавирусом.

Об этом сообщает "Украинская правда".

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Климент объяснил, что российское издание «РБК» неправильно его процитировало. На самом деле он имел ввиду, что практически все, кто заболели, выздоровели.

«Все монахи, которые есть в Лавре, проходили мониторинг на наличие вируса, самих монахов более 200, не то, что 100. Но Минздрав дал информацию, что более 100 человек имеют инфекцию, но эти данные были, кажется, 2-3 недели назад. А на сегодняшний день практически все уже выздоровели, поэтому говорить, что там сегодня 100 больных - это некорректно. В больницах осталось 3-4 человека", - сказал он.

Также он сообщил, что ссылается на данные Минздрава.

Как сообщал УНИАН, ранее митрополит Климент сообщил российскому изданию РБК, что в Киево-Печерской лавре заразились коронавирусом все священники.

Напомним, 13 апреля стало известно, что Киево-Печерская Лавра закрывается на карантин.

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