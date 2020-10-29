За последние сутки на полуострове COVID-19 заболели 299 человек, скончались семеро.

В оккупированном Крыму с начала пандемии зарегистрировано более 11,3 тыс. случаев COVID-19, из них 206 летальных.

Об этом сообщает в Facebook Крымская правозащитная группа со ссылкой на оккупационные власти полуострова.

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"За истекшие сутки в Крыму, по информации оккупационных властей, от новой коронавирусной инфекции скончались семь человек (5 - АР Крым, 2 - Севастополь). Сообщается о 299 новых случаях заболевания COVID-19. Из них 74 в Севастополе и 225 - в АР Крым", - сказано в сообщении.

Всего с начала пандемии оккупационные власти Крыма заявляют об 11 тыс. 347 случаях заболевания новой коронавирусной инфекцией, из которых 2 тыс. 338 - в Севастополе, а также о 206 летальных случаях.

По мнению экспертов Крымской правозащитной группы, оккупационные власти полуострова умышленно скрывают информацию о настоящем количестве жертв COVID-19.

"Так называемая официальная статистика заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на полуострове занижена, поскольку не отражает данных о заражениях в рядах российской армии и правоохранительных органов, а также пациентов с внебольничной пневмонией. Кроме того, оккупационные власти постоянно меняют свои подходы к учету смертности от COVID-19", - отмечают правозащитники.

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Автор: Антонина Доломанжи