В аннексированном Крыму зафиксировано почти 200 случаев коронавируса
В аннексированном Россией Крыма зарегистрировано 193 случая заражения коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщает "Крым.Реалии".
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Согласно опубликованной информации, 24 случая "завезены из-за границы, 21 – из субъектов России, 23 случая выявлены по контакту с прибывшими из других регионов страны, 125 – по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами".
Отмечается, что за прошедшие сутки подтвердили четыре новых случая коронавируса. Так, двое заболевших прибыли из Москвы, один случай выявлен при лабораторном мониторинге внебольничных пневмоний, еще один – во время лабораторного обследования контактного лица по ранее подтвержденному случаю.
Все больные госпитализированы в инфекционный стационар.
Также отмечается, что за весь период выздоровели 57 человек.
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