В аннексированном Крыму зафиксировано почти 200 случаев коронавируса

За прошедшие сутки выявлено четыре новых заболевших COVID-19.

В аннексированном Россией Крыма зарегистрировано 193 случая заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

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Согласно опубликованной информации, 24 случая "завезены из-за границы, 21 – из субъектов России, 23 случая выявлены по контакту с прибывшими из других регионов страны, 125 – по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами".

Отмечается, что за прошедшие сутки подтвердили четыре новых случая коронавируса. Так, двое заболевших прибыли из Москвы, один случай выявлен при лабораторном мониторинге внебольничных пневмоний, еще один – во время лабораторного обследования контактного лица по ранее подтвержденному случаю.

Все больные госпитализированы в инфекционный стационар.

Также отмечается, что за весь период выздоровели 57 человек.