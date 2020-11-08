Правозащитники считают, что оккупационные власти скрывают число смертей от COVID-19 на полуострове.

Украинские власти готовы развернуть гуманитарные лагеря на административной границе с оккупированным Крымом в связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирусной болезнью и дефицитом лекарств на полуострове.

Читайте также"Ситуация с COVID-19 катастрофическая": Меджлис призвал миссии ОБСЕ и ООН посетить оккупированный КрымОб этом в программе Радио Свобода «Субботнее интервью» заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

«Безусловно, мы готовы разворачивать гуманитарные лагеря на линии разграничения, у наших КПВВ (на админгранице Крыма с Херсонской областью) и оборудовать, в том числе, аптечными киосками», - сказал он.

«Мы в упрощенном режиме принимаем гуманитарные грузы от гуманитарных организаций. А в Минсоцполитики быстро дают ответ соответственно. И эти грузы затем могут попасть через КПВВ на оккупированные территории в интересах людей», - добавил Резников.

Коронавирус в оккупированном крыму: статистика

Как сообщается на странице Крымской правозащитной группы в Facebook, за последние сутки на оккупированном полуострове зарегистрировано 250 новых случаев COVID-19, два человека умерли.

Всего с начала пандемии там зафиксировано 13 тыс. 914 инфицированных, умерли 256 человек.

По мнению правозащитников, оккупационные власти скрывают число смертей от COVID-19.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Светлана Закелова