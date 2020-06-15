Стало известно, сколько людей заболело коронавирусом в оккупированном Крыму

От осложнений COVID-19 умерли 20 человек.

В оккупированном Крыму с начала пандемии зарегистрировано 733 случая COVID-19, из которых 187 - в Севастополе.

Об этом Крымская правозащитная группа сообщает в Facebook со ссылкой на оккупационные власти.

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Так, за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 9 новых случаев COVID-19.

По два новых случая зафиксировано в Феодосии, Севастополе и Керчи, по одному - в Ялте, Евпатории и Белогорском районе.

Кроме того, от осложнений COVID-19 умерло 20 человек, трое из которых - в Севастополе.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 656 человек, зафиксировано 12 летальных исходов, 171 пациент выздоровел.

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