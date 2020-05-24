Оккупанты занижают данные о числе инфицированных коронавирусом в Крыму – правозащитники

Всего в Крыму официально заявлено о 495 случаях заражения.

Оккупационные "власти" аннексированного Россией Крыма продолжает занижать статистику заболевания COVID-19 на полуострове.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа на своей странице в Facebook.

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В Крыму, согласно официальным данным, за минувшие сутки зафиксировали 15 новых случаев заражения COVID-19. Вспышка коронавируса, в частности, зафиксирована на одной из стройплощадок в Симферополе.

Всего в Крыму 495 официально подтвержденных случаев заражения, 11 человек умерли.

"Результаты регулярного мониторинга, проводимого КПГ, дают основания считать, что официальные цифры как о количестве случаев заражения COVID-19, так и количестве смертей от COVID-19 занижены", - убеждены в Крымской правозащитной группе.

Как сообщал УНИАН, в Украине лабораторно подтверждено 20 986 случаев коронавирусной болезни, 617 из них – летальные. В то же время 7 108 пациентов выздоровели.

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