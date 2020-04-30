В оккупированном Крыму зафиксировано 169 случаев COVID-19

В Севастополе зарегистрировано 77 случаев заболевания.

Во временно оккупированном Крыму подтверждено 169 случаев COVID-19.

Как сообщается на странице в Facebook Крымской правозащитной группы, об этом стало известно во время заседания оперативного штаба по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.

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Сегодня стало известно еще о трех новых случаях заболевания COVID-19.

«Первая - это женщина в Симферополе, завезенный случай, к ней гости приехали из столицы. Второй случай - в Алуште, человек контактировал с предыдущим зараженным. Третий случай - женщина из керченской больницы, переведена во 2-й роддом Симферополя, сама жительница Феодосии», - сообщил подконтрольный РФ «глава» оккупированного Крыма Сергей Аксенов.

В Севастополе зарегистрировано 77 случаев заболевания COVID-19.

Таким образом, в оккупированном Крыму на этот момент подтверждено 169 случаев заболевания COVID-19.

Правозащитники отмечают, что уровень диагностирования COVID-19 в Крыму остается низким, поэтому официальные данные о количестве случаев заражения не соответствуют действительности.