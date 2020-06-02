Инфицированных COVID-19 в оккупированном Крыму уже более полтысячи

На полуострове за минувшие сутки подтверждено 8 новых случаев COVID-19.

В оккупированном Крыму выявлено 560 случаев COVID-19, из которых 168 - в Севастополе.

Как сообщается на странице общественной организации "Крымская правозащитная группа" в Facebook, на полуострове за минувшие сутки подтверждено 8 новых случаев COVID-19.

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По сообщению оккупационных властей, четыре новых случая выявлены в Симферополе, а один - в Белогорском районе Крыма.

Кроме того, по состоянию на утро 2 июня три новых случая COVID-19 зарегистрированы в оккупированном Севастополе.

Таким образом, по состоянию на утро 1 июня в оккупированном Крыму зарегистрировано 560 случаев коронавирусной болезни, из которых 168 - в Севастополе, а также 14 летальных случаев (3 - в Севастополе).

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