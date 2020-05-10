В оккупированном Крыму резко возросло количество госпитализированных с подозрением на коронавирус
В аннексированном Крыму удвоилось количество госпитализированных с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19.
Об этом сообщают "Крым.Реалии".
Согласно опубликованной информации, за последние сутки в оккупированном Крыму госпитализировали с подозрением на коронавирус 24 человека, тогда как на день ранее таких было 11.
При этом более чем в три раза выросло количество госпитализированных с ОРВИ – в стационар забрали 42 человека, тогда как ранее госпитализированных с этим диагнозом было 13.
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В то же время сообщается о 15-ти госпитализированных с пневмонией.
По состоянию на утро 9 мая в оккупированном Крыму сообщили о четырех новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией. Все пациенты находились в контакте с заболевшими ранее людьми. Всего сообщается о 189 случаях COVID-19.
На территории полуострова с 12 мая вводится обязательный масочный режим.
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