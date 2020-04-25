Таким образом на территории оккупированного полуострова на 25 апреля подтверждено 92 случая заражения COVID-19, из которых 25 случаев в Севастополе.

Оккупационные власти Крыма сообщили о 10 новых случаях заболевания COVID-19.

Об этом в Facebook сообщает Крымская правозащитная группа.

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"Оккупационные власти сообщили о 10 новых подтвержденных случаях заражения коронавирусной инфекцией в Крыму. О новых случаях в Севастополе не сообщается", - сказано в сообщении.

Таким образом, на территории оккупированного полуострова на 25 апреля подтверждено 92 случая заражения COVID-19, из которых 25 случаев в Севастополе.

Правозащитники в очередной раз отмечают, что информация о проведении тестирования на COVID-19 в Крыму противоречива, так как отсутствуют четкие сроки получения результатов таких анализов (от 4 до 14 дней, включая случаи госпитализации), а ряду пациентов не сообщают о результатах анализов.

"Уровень диагностирования COVID-19 в Крыму остается низким, таким образом, официальные цифры о количестве случаев заражения COVID-19 не соответствуют действительности", - добавляют правозащитники.

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