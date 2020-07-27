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Коронавирус в общежитии КПИ: стало известно, когда и у кого обнаружили заболевание (видео)

07:57, 27 июля 2020
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В общежитии КПИ - коронавирус / фото УНИАН

Об этом говорится в ТСН

Всего инфицированы 52 человека. Из них шесть курсантов находятся в больнице. Диагноз также установили еще и двум офицерам.

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Официально выявлять больных начали в среду. Но с жалобами к врачам курсанты обращались еще две недели назад, рассказали журналистам их родители.

Руководство института успокаивает: все, у кого коронавирус подтвердили, изолированы и находятся под наблюдением врачей. Тестирование на коронавирус должны продолжить завтра. 

Как сообщал УНИАН, ранее сообщалось о 52 подтвержденных случаях коронавируса в общежитии КПИ. Всего там проживают 152 курсанта.

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