Коронавирус в общежитии КПИ: стало известно, когда и у кого обнаружили заболевание (видео)
В Киеве зафиксировали вспышку коронавируса в студенческом общежитии, где проживают курсанты института спецсвязи КПИ имени Сикорского.
Об этом говорится в ТСН.
Всего инфицированы 52 человека. Из них шесть курсантов находятся в больнице. Диагноз также установили еще и двум офицерам.
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Официально выявлять больных начали в среду. Но с жалобами к врачам курсанты обращались еще две недели назад, рассказали журналистам их родители.
Руководство института успокаивает: все, у кого коронавирус подтвердили, изолированы и находятся под наблюдением врачей. Тестирование на коронавирус должны продолжить завтра.
Как сообщал УНИАН, ранее сообщалось о 52 подтвержденных случаях коронавируса в общежитии КПИ. Всего там проживают 152 курсанта.
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