В контакт-центр поступают жалобы относительно работы семейных врачей и учреждений здравоохранения.

Во всеукраинский контакт-центр Министерства здравоохранения по противодействию COVID-19 за два дня работы поступило около 10 тыс. звонков.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ярослав Кучер.

"По состоянию на сегодня за два дня работы контакт-центра мы получили около 10 тыс звонков, большинство из которых – информационно-справочного характера. Мы фиксируем определенные жалобы относительно работы семейных врачей, учреждений здравоохранения", - сказал он.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 4 ноября в Украине зафиксировали новый антирекорд по количеству случаев коронавируса - за сутки подтвердили 9 542 заражений. Это впервые, когда в стране за сутки зафиксировали более 9 тыс. новых случаев COVID-19. Предыдущим антирекордом было 8 899 случаев заражения на сутки.

2 ноября глава Минздрава Максим Степанов сообщил о начале работы контакт-центра Минздрава по противодействию COVID-19, в который может позвонить каждый гражданин и получить соответствующую информацию. Номер телефона бесплатный - 0800-60-20-19, он работает круглосуточно.

СМИ озвучили подробности возможного усиления карантина в Украине, которое может наступить со следующего понедельника. Ограничения, в частности, будут вводить в зависимости от ситуации в регионах.

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Автор: Леся Лещенко