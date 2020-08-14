В Киеве загруженность больниц для больных COVID-19 приближается к 50% - Минздрав

Также на рубеже 50% загруженности находятся Черновицкая, Ривненская и Ивано-Франковская области.

В Киеве загруженность больниц, определенных для госпитализации пациентов с коронавирусом, приближается к 50%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«Вы видите, что (заболеваемость COVID-19 - УНИАН) растет каждый день. У нас к лидерам добавились регионы, которые пару недель назад не давали такой картины по количеству больных, - это и Одесская, и Харьковская области», - сказал Степанов.

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По словам министра, во Львовской области загруженность коек больными COVID-19 продолжает превышать 50%.

«На рубеже 50% находятся и Киев, и Киевская, и Ривненская, и Ивано-Франковская области. Это те области, где мы фиксируем большое количество больных и большое количество госпитализаций», - отметил Степанов.

По его словам, за предыдущие сутки в Украине провели 35 тыс. 237 тестов на коронавирус, из них 18 тыс. 917 - методом ПЦР и 16 тыс. 320 - методом ИФА.

«Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество случаев зарегистрировано в Харьковской области - 205, Львовской области - 184, Одесской области - 160, Черновицкой области - 154 и в Киеве - 158», - заявил министр.

Коронавирус в Украине: что известно 14 августа

В Украине на утро 14 августа зарегистрировано 87 тыс. 872 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 тыс. 011 летальных, 46 тыс. 797 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 1 тыс. 732 новых случая.

В Украине за минувшие сутки снова зафиксировано рекордное количество госпитализаций пациентов с COVID-19

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Автор: Константин Гончаров