За прошедшие сутки коронавирус обнаружили у 285 жителей столицы, скончались 11 человек.

В Киеве вчера зафиксировано наибольшее количество летальных случаев от COVID-19 с начала пандемии - 11.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

«За весь период пандемии в столице наибольшее количество летальных случаев за сутки - умерли 11 больных. Всего коронавирус унес жизни 283 киевлян», - написал он.

Мэр отметил, что количество больных COVID-19 в Киеве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки вирус выявили у 285 человек.

На сегодняшний день в столице уже 17 тыс. 714 подтвержденных случаев заболевания.

Среди новых больных: 171 женщина в возрасте от 19 до 90 лет, 106 мужчин в возрасте от 22 до 83 лет, 4 девочки от 6 до 17 лет и 4 мальчика от 1 года до 15 лет.

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Заболели в том числе и 17 медиков.

В больницы попали 56 пациентов, остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 59 человек. Всего коронавирус преодолели 5 тыс. 385 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания выявили в Днепровском районе - 70, в Деснянском - 39 и в Оболонском районе - 37.

Коронавирус в Киеве: что известно

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Автор: Инна Андалицкая