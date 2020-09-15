В Киеве вчера зафиксировано наибольшее количество летальных случаев от COVID-19 с начала пандемии - 11.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.
«За весь период пандемии в столице наибольшее количество летальных случаев за сутки - умерли 11 больных. Всего коронавирус унес жизни 283 киевлян», - написал он.
Мэр отметил, что количество больных COVID-19 в Киеве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки вирус выявили у 285 человек.
На сегодняшний день в столице уже 17 тыс. 714 подтвержденных случаев заболевания.
Среди новых больных: 171 женщина в возрасте от 19 до 90 лет, 106 мужчин в возрасте от 22 до 83 лет, 4 девочки от 6 до 17 лет и 4 мальчика от 1 года до 15 лет.
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Заболели в том числе и 17 медиков.
В больницы попали 56 пациентов, остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за сутки 59 человек. Всего коронавирус преодолели 5 тыс. 385 жителей Киева.
Больше всего случаев заболевания выявили в Днепровском районе - 70, в Деснянском - 39 и в Оболонском районе - 37.
Коронавирус в Киеве: что известно
- По состоянию на утро 15 сентября в Украине с начала пандемии зарегистрировано 159 тыс. 702 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 3 тыс. 264 летальных, 70 тыс. 810 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 2 тыс. 905 новых случаев.
- Среди регионов антилидером является Киев, где с начала пандемии подтвердили уже 17 714 случаев заболевания.
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