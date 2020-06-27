Ситуация ухудшается: в Киеве зафиксировали рекордные почти полторы сотни новых случаев COVID-19

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе.

В Киеве за минувшие сутки подтвердили коронавирус в еще 142 человек - это новый антирекорд с начала эпидемии. В столице уже 4866 случаев COVID-19.

"Ситуация с заболеванием коронавирусом в столице ухудшается", - сообщил мэр Киеве Виталий Кличко 27 июня в своем Telegram-канале.

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Среди заболевших за минувшие сутки 72 женщины в возрасте от 19 до 75 лет, 60 мужчин в возрасте от 21 до 94 лет, шесть девочек от 9 до 16 лет и четверо мальчиков - от 2 до 15 лет. Заболели, в частности, и четверо медиков.

В больницы столицы госпитализировали 16 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 21. В Деснянском - 20. И в Печерском и Дарницком районах - по 19 случаев.

Предыдущий "рекорд" зафиксировали днем ранее, когда в столице обнаружили 115 новых инфицированных. Также Кличко отметил еще одну тревожную тенденцию - COVID-19 больше болеют маленькие киевляне.

Как сообщал УНИАН, в Украине с начала пандемии COVID-19 был подтвержден у 42 тысяч 065 человек. При этом в целом выздоровели 18 тыс. 701 человек, умерли – 1 тыс. 110.

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