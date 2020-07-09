За сутки в Киеве от коронавируса умерло три человека, почти сотня заболела

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 27. В Деснянском – 15. В Голосеевском, Оболонском и Шевченковском районах - по 10 случаев.

Еще у 93 жителей Киева обнаружили за минувшие сутки заболевание коронавирусом.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. "Трое больных умерло. Всего коронавирус унес жизни 122 киевлян", - заявил он.

На сегодня в столице уже 5872 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

Заболели:

34 женщины в возрасте от 22 до 71 лет

50 мужчин в возрасте от 20 до 76 лет

3 девочки от 8 до 15 лет и 6 мальчиков от 1 месяца до 16 лет.

"В больницы столицы госпитализировали 20 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Поправились за сутки 62 человека. Всего коронавирус преодолели 1962 жителя столицы", - отметил мэр.

По его словам, больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 27. В Деснянском – 15. В Голосеевском, Оболонском и Шевченковском районах - по 10 случаев.

"Не пренебрегайте элементарными правилами! Вирус – коварный и агрессивный. Берегите себя!", - призвал городской председатель.

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