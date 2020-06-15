За сутки в Киеве коронавирус подтвердили еще у 53 человек, двое умерли

На сегодняшний день в столице уже 3 тыс. 957 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

За минувшие сутки в Киеве заболевание COVID-19 подтвердили еще у 53 человек, двое умерли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в ходе онлайн-брифинга.

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«Число жителей Киева, у которых за минувшие сутки выявили заболевание COVID-19, увеличилось на 53 человека. Двое больных умерли. Заболели, в том числе трое медиков. На сегодня в столице уже 3 тыс. 957 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», - сообщил Кличко.

Среди заболевших 21 женщина в возрасте от 36 до 86 лет, и три девочки в возрасте 4, 5 и 6 лет, а также 27 мужчин в возрасте от 20 до 87 лет и два мальчика, которым 5 и 9 лет.

В больницы столицы госпитализировали пять человек, остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

«Больше всего случаев заболевания выявили в Шевченковском районе - 12, в Соломенском - 9, в Деснянском и Дарницком районах - по 7 случаев», - сообщил Кличко.

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