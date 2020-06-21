За прошедшие сутки у 73 жителей Киева выявили коронавирус, один человек умер – Кличко

На сегодняшний день в столице уже 4325 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, 98 жителей Киева умерли.

За прошедшие сутки у 73 жителей Киева выявили коронавирус, один человек умер.

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Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook.

«Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки выявили заболевания коронавирусом, увеличилось на 73 человека. Один случай - летальный», - сообщил он.

Он уточнил, среди заболевших - 41 женщина, 28 мужчин и четверо детей. В больницы столицы госпитализировали 8 пациентов, остальные - на самоизоляции. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Шевченковском районе - 15, в Святошинском и Днепровском - по 12, в Печерском - 10 случаев.

Кличко добавил, что на сегодняшний день в столице уже 4325 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, 98 жителей Киева умерли.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 21 июня 2020 году количество жертв коронавирус в Украине перевалила за отметку в тысячу человек.

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