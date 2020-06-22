В Киеве за сутки подтверждено 43 случая заболевания COVID-19

Больше всего прибавилось больных в Шевченковском, Днепровском и Деснянском районах.

В Киеве за минувшие сутки подтверждено 43 случая заболевания COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга.

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«Количество жителей Киева, в которых за прошедшие сутки обнаружили заболевания, увеличилось на 43 человека. На сегодня в столице уже 4 тыс. 368 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», - сказал Кличко.

Среди вновь выявленных больных: 21 женщина в возрасте от 24 до 92 лет и девушка, которой 17 лет; 17 мужчин в возрасте от 19 до 100 лет и четверо мальчиков в возрасте от 4 до 11 лет.

По информации Кличко, в больницы столицы были госпитализированы 6 человек, остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Шевченковском, Днепровском и Деснянском районах – по 7 случаев, и в Печерском – 6 подтвержденных случаев за сутки», - сказал Кличко.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 22 июня в Украине лабораторно подтверждено 37 241 случай COVID-19, за сутки - 681 новый.

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