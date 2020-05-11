В Киеве подтвердились 66 новых случаев заражения коронавирусом

Среди новых заболевших - шестеро медиков и пятеро детей.

За минувшие сутки в Киеве подтверждено 66 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook.

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«Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки подтвердили заражение коронавирусом, снова увеличилось. Еще у 66 человек. В их числе - 6 медиков. На сегодняшний день в столице уже 1 тыс. 871 подтвержденный случай заболевания COVID-19», - сообщил Кличко.

Он уточнил, что среди заболевших за минувшие сутки - 32 женщины в возрасте от 27 до 79 лет и две девочки - 1 и 3 лет. И 29 мужчин от 28 до 84 лет и трое мальчиков - 4, 12, 16 лет. В больницы столицы госпитализировали 26 пациентов. Остальные - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Кличко отметил, что больше всего случаев за минувшие сутки выявлено в Оболонском районе - 13 человек, Дарницком - 12 и Деснянском - 8 подтвержденных случаев.

Напомним, по состоянию на утро 11 мая в Украине подтверждено 15 648 случаев COVID-19. За сутки зафиксировано 416 новых случаев заражения и 17 смертей от коронавирусной болезни.

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