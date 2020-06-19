В Киеве за сутки почти сотня новых случаев заболевания COVID-19

Больше всего случаев заболевания выявили в Соломенском районе - 14, Оболонском - 13, Святошинском - 12 и в Подольском - 11.

В Киеве за сутки подтвердили 92 случая заболевания COVID-19, один человек умер.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил на онлайн-брифинге.

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"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевание, увеличилось на 92 человека. Один случай - летальный. Всего от коронавируса умерли 96 жителей Киева. На сегодня в столице уже 4176 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сообщил он.

Среди тех, у кого подтвержден диагноз за прошедшие сутки, 49 женщин в возрасте от 20 до 92 лет и четыре девочки в возрасте от 11 до 16 лет, а также 37 мужчин в возрасте от 19 до 84 лет и двое мальчиков, которым 10 месяцев и 4 года.

В больницы столицы госпитализировали 7 человек, остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 46 человек. Всего коронавирус преодолели 1 тыс. киевлян.

"Больше всего случаев заболевания выявили в Соломенском районе - 14, Оболонском - 13, Святошинском районе - 12 случаев и в Подольском - 11", - заявил Кличко.

Как сообщал УНИАН, в Украине на утро 19 июня зарегистрировано 34 тыс. 984 лабораторно подтвержденные случая COVID-19, из них 985 летальных, 16 тыс. 33 пациента выздоровели. За сутки зафиксирован 921 новый случай.

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