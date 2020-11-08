Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Шевченковском, Деснянском и Днепровском районах.

В Киеве за минувшие сутки COVID-19 заболели 943 человека, 15 - умерли.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«За минувшие сутки в Киеве выявили еще 943 больных. Умерли 15 человек», - сообщил он и добавил, что заболели 526 женщин, 371 мужчина, 46 детей. В больницы были госпитализированы 97 пациентов, другие - лечатся на самоизоляции.

По данным Кличко, больше всего случаев заболевания за минувшие сутки выявили в Шевченковском (158), Деснянском (128) и Днепровском (111) районах.

Таким образом, на сегодняшний день в столице уже 44 172 подтвержденных случая заболевания COVID-19, умерли 867 киевлян, выздоровели - 16497.

Коронавирус в Украине - статистика 8 ноября

За сутки 7 октября в Украине зафиксировано 9 397 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. 138 больных умерли.

За минувшие сутки госпитализированы - 1157 человек, выздоровело - 2 637 человек;

За все время пандемии в Украине заболели 460 331 человек, 206 866 человек выздоровели. 8 450 больных умерли.

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Автор: Дмитрий Захаров