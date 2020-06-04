В Киеве вчера обнаружили еще 77 человек, больных COVID-19

На сегодня в Киеве уже зарегистрировано 3 тыс. 210 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

В столице вчера обнаружили еще 77 человек, больных COVID-19, среди них 15 медиков и 12 детей.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook.

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«За минувшие сутки количество жителей Киева, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось еще на 77 человек. В их числе 15 медиков. На сегодняшний день в столице уже 3 тыс. 210 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», - сообщил Кличко.

Среди заболевших 39 женщин в возрасте от 22 до 78 лет и 9 девочек от года до 17 лет. А также 26 мужчин от 24 до 82 лет и трое мальчиков. Одному из них два года, двум - по 13 лет.

В больницы были госпитализированы 11 больных. Остальные лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

Выздоровели за минувшие сутки 93 жителя столицы. Всего от коронавируса излечились 849 киевлян.

Больше всего случаев заболевания выявили в Дарницком районе - 15, в Подольском - 12, в Шевченковском районе - 10 случаев.

«Все призывы беречься и соблюдать правила - не пустые слова. Потому что вирус не отступает и продолжает поражать и взрослых, и детей. Не будьте легкомысленными, не пренебрегайте элементарными правилами! Берегите себя!» - подчеркнул Кличко.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 4 июня в Украине зарегистрировано свыше 25,4 тыс. случаев COVID-19, за сутки – 588 новых.

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