Среди лиц, у которых вчера обнаружили COVID-19, – 16 медиков и 52 детей.

В Киеве за минувшие сутки коронавирусную болезнь вывили у 507 человек, 9 человек умерли.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные в ходе онлайн-брифинга сообщила пресс-секретарь Киевского городского головы Оксана Зиновьева.

«Волна вируса продолжает накрывать столицу и Украину. За минувшие сутки в Киеве вывили еще 507 больных. Умерли 9 человек. Всего от коронавируса в столице 787 летальных случаев. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 38 тыс. 745», - сообщила она.

Среди выявленных за минувшие сутки больных: 267 женщин в возрасте от 18 до 83 лет и 25 девочек от двух месяцев до 17 лет, а также 188 мужчин в возрасте от 19 до 90 лет и 27 мальчиков от двух месяцев до 17 лет.

Заболели в том числе и 16 медиков.

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В больницы за минувшие сутки госпитализировали 38 пациентов, другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели в столице за сутки 12 человек, а всего коронавирус преодолели 12 тыс. 924 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания за минувшие сутки вывили в Соломенском районе - 89, в Голосеевском - 84 и в Днепровском районе - 71.

«Более 500 больных в сутки - это очень большое число после выходных. Поскольку, напомню, в выходные дни работают не все лаборатории города. Поэтому на понедельник число выявленных больных всегда меньше», - отметила Зиновьева.

Не уменьшается количество киевлян, нуждающихся в госпитализации. Сегодня в стационарах медучреждений города лечатся 1990 больных коронавирусом. Из них 39 детей. В тяжелом состоянии находятся 504 пациента. Кислородную поддержку получают 784 человека. Под аппаратами ИВЛ - 22 больных. Еще 401 пациент - в больницах с подозрением на коронавирус.

Коронавирус: важно знать каждому

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки в Украине зафиксировано 6 754 новых случаев коронавирусной болезни. В общем за все время пандемии в Украине на COVID-19 заболели 402 194 человека; умерли 7 375; выздоровели – 163 768 человек.

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Автор: Инна Андалицкая