В Киеве за сутки коронавирусом заболели еще 97 человек (карта)
Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, за прошедшие сутки увеличилось еще на 97 человек.
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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Он уточнил, что среди больных - 10 медиков.
Всего в Киеве уже 989 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Заболели:
- 34 женщины в возрасте от 22 до 83 лет
- 52 мужчины в возрасте от 18 до 85 лет
- 7 девушек и 4 юношей в возрасте до 17 лет.
По его словам, в больницы столицы госпитализировали 21 пациента. Остальные лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.
"Среди тех, у кого за прошедшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом - 1 монах Киево-Печерской лавры и 12 монахов Покровского Голосеевского мужского монастыря. В этом монастыре сейчас происходит дезинфекция всех помещений. И мы закрываем его на карантин", - отметил мэр.
Также городские службы продолжают работу по обследованию общежитий, подчиненных городу. И в случае необходимости осуществляют там дезинфекцию.
"Количество тех, кто выздоровел в столице, возросло до 39 человек", - отметил Кличко.
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