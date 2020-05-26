В Киеве за сутки 58 новых случаев инфицирования COVID-19

Вчера в столице от коронавируса умер один человек.

В Киеве зарегистрировано 2 тысячи 710 случаев заболевания COVID-19, за сутки - 58 новых.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга.

«Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 58 человек. Среди них - 16 медиков», - заявил он.

Читайте такжеВ общежитии в Киевской области зафиксировали вспышку коронавируса

По словам Кличко, за минувшие сутки в столице от коронавируса умер один человек.

«Всего за период пандемии умер 61 человек. Сегодня в Киеве уже 2 тысячи 710 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», - добавил он.

По словам Кличко, за минувшие сутки COVID-19 заболели 24 женщины в возрасте от 19 до 81 года и две девочки в возрасте 8 и 17 лет, а также 29 мужчин в возрасте от 18 до 81 года и три мальчика - 9, 15 и 16 лет.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 12 пациентов, остальные лечатся на самоизоляции под контролем врачей.

«Выздоровели в сутки 33 человека. Всего коронавирус преодолели 393 жителя столицы», - добавил Кличко.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 26 мая зарегистрировано 21 тысяча 584 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 644 летальных, 7 тысяч 575 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 339 новых случаев.

Читайте также:

Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа или простуды

Коронавирус карта распространения на сегодня (обновляется)

Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн

Антисептик своими руками: простые рецепты, как сделать его дома (видео)

Лечение коронавируса: какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram