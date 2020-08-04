За прошедшие сутки в Киеве коронавирус подтвержден у 108 человек, трое умерли

Больше всего случаев заболевания выявлено за прошедшие сутки в Дарницком районе - 21, в Днепровском - 18, в Печерском и Святошинском районе - по 13 случаев.

В Киеве за минувшие сутки зарегистрировано 108 новых случаев заболевания COVID-19.

Об этом Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил в своем Телеграмм-канале.

"Количество больных в Киеве увеличилась за минувшие сутки еще на 108 человек. Трое больных умерли", - отметил мэр.

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По словам Кличко, на сегодня коронавирус унес жизни уже 135 киевлян.

За прошедшие сутки COVID-19 подтвержден у 53 женщин в возрасте от 19 до 92 лет, 46 мужчин в возрасте 19 до 80 лет, 6 девочек в возрасте от 9 до 13 лет и 3 мальчиков в возрасте от 1 до 15 лет. Среди больных четверо медицинских работников.

В больницы столицы госпитализировали 13 человек, остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания выявили в Дарницком районе - 21, в Днепровском - 18, в Печерском и Святошинском районе - по 13 случаев.

Выздоровели за минувшие сутки 50 пациентов.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 4 августа в Украине с начала пандемии лабораторно подтверждено 74 тыс. 219 случаев COVID-19, за сутки - 1061 новый.

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